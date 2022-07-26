Игроки регбийной команды могут бойкотировать матчи из-за игры в радужных футболках

Игроки австралийской регбийной команды «Мэнли-Уорринга Си Иглз» могут бойкотировать матчи из-за того, что клуб принял решение сыграть в радужных майках в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Майки с радужным дизайном были проданы на сайте команды буквально за день, однако среди игроков команды этот дизайн оказался непопулярным.

Решение выйти в таких футболках не вызвало поддержки у нескольких игроков команды, которые также утверждают, что узнали о таком перформансе только из социальных сетей и ранее это не обсуждалось в команде.



Игроки отказываются играть в радужных футболках из-за религиозных и культурных взглядов. Руководство и игроки команды собираются провести встречу, чтобы решить этот вопрос.