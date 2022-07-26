«Тупость ошеломляет». Майкла Джонсона, усомнившегося в мировом рекорде, обвинили в расизме

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике американец Майкл Джонсон, который ранее усомнился, что мировой рекорд, установленный в одном из женских полуфиналов в беге на 100 м с барьерами на чемпионате мира 2022 года в Юджине (США), является легитимным, пожаловался на расизм.

Напомним, представительница Нигерии Тоби Амусан преодолела дистанцию за 12,12 секунды. Это на 0,08 секунды быстрее мирового рекорда, установленного американкой Кендрой Харрисон в 2016 году. Кроме того, многие легкоатлетки, выступавшие в этом виде программы, серьёзно улучшили свои результаты.

«Уровень тупости, который сейчас появляется в моей ленте, действительно ошеломляет! Моя работа как комментатора — комментировать. В том числе и результаты 28 спортсменок (а не только одной), задаваясь вопросом, не неисправна ли система хронометража.

На меня напали, обвинили в расизме и в том, что я поставил под сомнение талант спортсменки, которую уважаю и которой предсказывал победу. Это неприемлемо. Но я иду дальше», — написал Майкл Джонсон в своём «твиттере».

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