Никита Нагорный провёл первую тренировку по хоккею

Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов россиянин Никита Нагорный в своих социальных сетях рассказал, что провёл первую тренировку по хоккею.
«Наконец-то добрался. Первая тренировка по хоккею. Сразу всё получилось, всегда чувствовал предрасположенность к этому виду спорта. Хоккей – сила! Все силы на сегодня отдал! Пора отдыхать», – написал Нагорный в социальных сетях.
Фото: из социальных сетей Никиты Нагорного
Фото: из социальных сетей Никиты Нагорного
Никита Нагорный является победителем первенства среди команд на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Помимо этого золота, россиянин также завоевал бронзовые медали в многоборье и соревнованиях на перекладине. Кроме этого, на счету Нагорного есть золото чемпионата мира 2019 года в Штутгарте (Германия), где он стал первым в многоборье, командных соревнованиях и опорном прыжке.
Недавно Нагорный выиграл личное многоборье на Кубке России, после чего снялся с турнира и не стал выступать в отдельных видах.
- 26 июля 2022
-
10:57
-
09:30
-
09:26
-
09:07
-
07:39
-
01:00
- 25 июля 2022
-
23:56
-
22:49
-
22:46
-
22:28
-
21:49
-
21:09
-
20:59
-
20:29
-
19:59
-
19:43
-
19:34
-
19:28
-
18:44
-
18:40
-
17:55
-
15:33
-
15:00
-
14:29
-
14:11
-
13:01
-
12:10
-
11:17
-
10:00
-
09:20
-
09:13
-
09:03
-
08:38
-
08:16
-
06:28