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Никита Нагорный провёл первую тренировку по хоккею

Никита Нагорный провёл первую тренировку по хоккею
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Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов россиянин Никита Нагорный в своих социальных сетях рассказал, что провёл первую тренировку по хоккею.

«Наконец-то добрался. Первая тренировка по хоккею. Сразу всё получилось, всегда чувствовал предрасположенность к этому виду спорта. Хоккей – сила! Все силы на сегодня отдал! Пора отдыхать», – написал Нагорный в социальных сетях.

Фото: из социальных сетей Никиты Нагорного

Фото: из социальных сетей Никиты Нагорного

Никита Нагорный является победителем первенства среди команд на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Помимо этого золота, россиянин также завоевал бронзовые медали в многоборье и соревнованиях на перекладине. Кроме этого, на счету Нагорного есть золото чемпионата мира 2019 года в Штутгарте (Германия), где он стал первым в многоборье, командных соревнованиях и опорном прыжке.

Недавно Нагорный выиграл личное многоборье на Кубке России, после чего снялся с турнира и не стал выступать в отдельных видах.

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