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Гендиректор ФИДЕ назвал дату матча Непомнящего за звание чемпиона мира по шахматам

Гендиректор ФИДЕ назвал дату матча Непомнящего за звание чемпиона мира по шахматам
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Поединок за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем запланирован на апрель-май 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский в социальных сетях.

Если кто-то из участников не сможет или не захочет играть матч, то его заменит бронзовый призёр Турнира претендентов, а именно азербайджанец Теймур Раджабов.

Напомним, действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен решил отказаться от матча за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим. Норвежского гроссмейстера заменил Дин Лижэнь. Карлсен сослался на потерю мотивации, но не исключает, что вернётся к состязаниям за мировую корону. Пока же гроссмейстер продолжит заниматься шахматами, но будет участвовать в других соревнованиях.

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