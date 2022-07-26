Гимнастка Горносько заявила, что хотела бы встретиться с Валиевой, Щербаковой и Трусовой

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2021 в Токио по художественной гимнастике белоруска Алина Горносько рассказала, что хотела бы вживую встретиться с российскими фигуристками, участвовавшими в Играх-2022: Камилой Валиевой, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой.

«Я общаюсь с российскими фигуристками, кстати. Так получилось (смеётся). Это очень красивый вид спорта, не менее грациозный, чем наш. Очень интересно за ними наблюдать, особенно в наше межсезонье, когда у них самый разгар соревнований. Конечно, на Олимпиаде в Пекине очень за них болели. Ну и хотелось бы встретиться вживую.

С кем из девчонок общаюсь? С Машей Талалайкиной и с Майей Хромых. С Майей мы пересеклись на соревнованиях в Дубае, она мне написала, я была очень удивлена. Она поблагодарила меня, подбодрила, поздравила. Сказала, что именно я её зацепила, было безумно приятно. С тех пор общаемся. Но, конечно, слежу и за лидерами — за Аней Щербаковой, Сашей Трусовой, Камилой Валиевой. За всех переживаю.

С какими эмоциями смотрела Пекин? Да, это точно было не менее интересно — окунуться в атмосферу зимних Олимпийских игр. Ограничения были что у нас, что у них, но мне казалось, что у них ещё сильнее. У девочек была невероятная борьба», — приводит слова Горносько «Матч ТВ».