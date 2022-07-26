«Пока это ни на что не влияет». Алина Горносько — о поддержке иностранных гимнасток

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2021 года в Токио по художественной гимнастике белоруска Алина Горносько рассказала о словах поддержки, которые получает от иностранных спортсменок после отстранения сборных России и Беларуси от международных соревнований.

«Больно… Не очень хочется обсуждать это, но вообще мы, конечно, следим за результатами, за лидерами. Я вообще очень дружелюбная, со всеми хорошо общаюсь — с болгарскими гимнастками, с итальянскими, с израильскими. Они тоже могут написать, что, мол, тебя не хватает или просто спросить, как дела. Но, к сожалению, пока это ни на что не влияет.

Откуда черпать мотивацию? А мы её черпаем вот отсюда (показывает кивком головы на юных гимнасток. – Прим. «Чемпионата») — из маленьких детей, из турниров в Минске и в России, где нас принимают как родных, говорят тёплые слова. И тебе хочется работать, несмотря на всю эту боль», — приводит слова Горносько «Матч ТВ».