«Это мы уже видим в нём злой умысел». Светлана Журова — о слогане Олимпиады-2024 в Париже

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о слогане летних Олимпийских игр 2024 года в Париже — «Игры, открытые для всех».

Журова не нашла в слогане умысла высмеять Россию, спортсмены которой могут быть не допущены до участия в Играх из-за ситуации на Украине.

«Если бы сейчас не было всех событий, которые происходят, то как бы мы воспринимали этот слоган? Прекрасно. Действительно, Игры — они для всех, все спортсмены должны иметь возможность принимать в них участие. Ни у кого не должно быть никаких ограничений ни по национальным, ни по политическим причинам.

По своей сути, лозунг абсолютно правильный. Он общечеловеческий, гуманистический, про спорт. Не несёт никакой дополнительной нагрузки. Но для нас он будет немного циничным и непоследовательным, если россиян до участия в Играх не допустят. Тогда получается, что Игры не для всех, а для тех, кого считают нужным до них допускать.

Понятно, что россияне смотрят на этот слоган под своим углом, но те, кто его придумывал, не закладывали никаких других смыслов в него. Это мы уже видим в нём злой умысел. Что есть все, а есть мы, и мы — не все.

Но пока об этом мы говорим только гипотетически, потому что ещё никто не знает, как всё будет через два года. МОК старается всячески пресечь частные мнения о том, что россиян на Олимпиаде в Париже не будет. Они будут ждать разрешения ситуации на Украине и мирных переговоров, их итогов.

Поэтому сейчас никто не скажет, будут ли наши спортсмены на Играх. Под своим флагом, в нейтральном статусе или же вообще их не допустят. Ни один человек сейчас этого не скажет», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.