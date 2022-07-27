В яхт-клубе Санкт-Петербурга стартовали чемпионат и первенство России по кайтбордингу

Соревнования проходят с 26 по 30 июля. В регате принимают участие 17 сильнейших кайтеров со всей России. В чемпионате участвуют спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Московской области и Краснодарского края.
26 июля состоялось торжественное открытие чемпионата и первенства России в классе кайтбординг курс-рейс. В первый день были проведены четыре гонки главных соревнований сезона страны для кайтбордистов. Петербургская погода не радовала стабильностью, ветер был довольно слабым: от 2 до 7 узлов, и в первых двух гонках только половина флота смогла финишировать.
На чемпионате по итогам первого гоночного дня лидирует Антон Минаев (Москва). С отставанием всего в одно очко следом за ним идёт Никита Коданев (Академия). На третьем месте в общем зачёте, а также на первом месте среди женщин по итогам четырёх гонок расположилась Валерия Гаращенко (Крестовский остров).
«Все четыре гонки прошли интересно, — говорит Никита Коданев. — Участники активно боролись между собой, и мне очень понравилась эта нешуточная конкуренция».
В зачёте первенства после первого гоночного дня лидирует Алиса Ивановская (Академия), дважды финишировавшая первой. На второй позиции в общем зачёте идёт Алексей Ефремов (Крестовский остров), замыкает тройку лидеров Иван Охотников (Академия).
«Кайт – один из самых быстрых снарядов в мире парусного спорта, но даже для него нужно хоть немного ветра, — говорит Алиса Ивановская. — Сегодня погода Санкт-Петербурга многим не прощала ошибки, и из-за этого гонки получились не такими масштабными, но слабый ветер – тоже стихия, диктующая свои правила».
Впереди у спортсменов ещё четыре гоночных дня с непредсказуемыми погодными условиями Финского залива и активной борьбой за звание чемпиона России в этом современном, высокотехнологичном виде спорта.
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