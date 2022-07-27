На фестивале Blink-2022 будет рекордное количество стран, несмотря на отсутствие России
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Представители 21 страны выступят на лыжероллерном фестивале Blink-2022, который пройдет в городе Саннес (Норвегия) в период с 3 по 6 августа.
На фестивале будут представлены спортсмены из Норвегии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австрии, Франции, Андорры, Испании, Италии, Польшы, Словении, Чехии, Латвии, Эстонии, Китая, США, Канады и Японии.
Глава оргкомитета Арне Идлан отметил, что участие спортсменов из Центральной Европы и не европейских стран очень важно в отсутствие россиян. Норвежец напомнил, что Егор Сорин и Маркус Крамер каждый год привозили в Саннес своих лыжников.
Крамер и в этот раз будет присутствовать на фестивале, но уже с итальянской сборной.
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