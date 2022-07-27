Российского призёра чемпионата Европы по велотреку дисквалифицировали на 2 года

Призёр чемпионата Европы по велотреку, российский велогонщик Максим Пискунов был дисквалифицирован на два года по решению Российского антидопингового агентства за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Сообщается, что 24-летний спортсмен признан виновным в нарушении пункта 4.4 (нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении) общероссийских антидопинговых правил. Срок дисквалификации спортсмена начинается с 24 июня 2022 года.

Серебряную медаль чемпионата Европы Пискунов завоевал в 2017 году в гонке с выбыванием. Также он дважды становился чемпионом России в мэдисоне (командная велогонка на выносливость).