В «Покровском-Стрешневе» приступили к созданию спортивного кластера

В парке «Покровское-Стрешнево» приступили к устройству спортивного кластера. Здесь, за границами особо охраняемой природной территории, будет сконцентрирована основная инфраструктура для занятий спортом. Мероприятия проведут в рамках работ по сохранению и восстановлению территории.



Специалисты уже подготовили место для будущего скейт-парка — вывезли весь строительный и бытовой мусор и защитили деревья специальными коробами.



«Провели планировку территории и приступили к устройству скейт-парка. Для него уже подготовили основание, а также сформировали фигуры», — сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.



Скоро на этом участке начнут делать остальные спортивные площадки. Площадь скейт-парка составит 1422 кв. м. Основной каскад фигур будет представлять собой набор элементов для дисциплины скейтбординг-стрит.



В состав спортивного кластера войдёт ещё одна новая молодёжная площадка — памп-трек. Его площадь составит 1462 кв. м. Здесь создадут две траектории — для начинающих спортсменов (54 метра) и для опытных райдеров (215 метров).



Кроме того, в «Покровском-Стрешневе» обустроят площадку для паркура, воркаута, стритбола и пинг-понга с тремя столами.



«На воркаут-площадке предусмотрена установка многофункционального спортивного комплекса со шведскими стенками, рукоходами, а также турников, брусьев, степов, стоек с штангами и другими элементами. Помимо этого, появится спортивно-игровая площадка для детей. Здесь будут комплексы для лазания и прыжков, а также элементы для балансировки», — добавил Сергей Мельников.



С помощью новых деревьев и кустарников спорткластер отделят от Никольского тупика и существующих строений парка. Эта инфраструктура, созданная на месте гаражей, станет ещё одной точкой притяжения для местных жителей. Здесь они смогут активно заниматься любимыми видами спорта, а природная территория будет меньше испытывать антропогенную нагрузку.

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