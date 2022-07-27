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В честь клуба «Водник» назвали алмаз весом более 50 карат

В честь клуба «Водник» назвали алмаз весом более 50 карат
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Один из главных партнёров команды по хоккею с мячом «Водник» компания АО «АГД Даймондс» назвала в честь успехов архангельского клуба один из крупнейших алмазов, добытый в 2022 году.

Фото: ХКМ «Водник»

«Этот алмаз был добыт в январе текущего года. Его вес составляет 52,39 карата. По доброй традиции наша компания присваивает алмазам имена в память о выдающихся людях, событиях и знаковых датах. «Водник» является спортивным брендом региона, любимой командой тысяч северян, и мы не могли не отметить серебряный успех клуба в минувшем чемпионате России, вписав его славное имя в историю алмазодобычи на территории Поморья», — приводит слова генерального директора фирмы Геннадия Пивня пресс-служба «Водника».

Фото: ХКМ «Водник»

Торжественное вручение реплики алмаза «Хоккейный клуб «Водник» состоялось на стадионе «Труд» в присутствии руководства команды и игроков основного состава, а также президента Федерации хоккея с мячом России Бориса Скрынника, который находится в Архангельске с рабочим визитом.

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