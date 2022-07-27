Сборную России по настольному теннису не допустили на командный чемпионат мира

Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) на заседании, прошедшем 26 и 27 июля в Мальмё (Швеция), подтвердил, что команды, представляющие федерации настольного тенниса России и Беларуси, не будут допущены к участию в командном чемпионате мира 2022 года в Чэнду (Китай), сообщает пресс-служба ITTF.

Решение не допускать россиян к участию в соревнованиях под эгидой ITTF исполком организации принял ещё 1 марта в соответствии с рекомендациями МОК. За пять месяцев ситуация на Украине не изменилась, а значит, условия для отмены отстранения российских и белорусских спортсменов не были выполнены. Целевая группа ITTF координирует усилия, чтобы позволить украинским игрокам продолжать участвовать в соревнованиях по настольному теннису.

Командный чемпионат мира пройдёт в Чэнду с 30 сентября по 9 октября 2022 года.