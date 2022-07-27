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Рёссер выиграла четвёртый этап женского «Тур де Франс», Дронова финишировала 31-й

Рёссер выиграла четвёртый этап женского «Тур де Франс», Дронова финишировала 31-й
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На престижной веломногодневке «Тур де Франс» состоялся четвёртый этап женских соревнований. Лучший результат показала представительница Швейцарии Марлен Рёссер из команды SD Worx, опередившая ближайших преследовательниц на одну минуту 24 секунды.

Лидерство в общем зачёте сохранила Марианне Вос из Нидерландов, которая представляет команду Jumbo Visma.

Россиянка Тамара Дронова из команды Roland Cogeas Edelweiss Squad показала 31-й результат на четвёртом этапе и опустилась на 22-е место в общем зачёте.

Всего велогонщицы преодолеют восемь этапов, последний из которых пройдёт 31 июля.

Велошоссе. «Тур де Франс». Женщины. Четвёртый этап. Труа – Бар-сюр-Об, 126,8 км

1. Марлен Рёссер (Швейцария, SD Worx) – 3:16.30.
2. Эвита Музик (Франция, FDJ — SUEZ — Futuroscope) +1.24.
3. Алёна Омелюсик (Беларусь, Canyon//SRAM Racing) – то же отставание…
31. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +3.11.

Общий зачёт после четвёртого этапа

1. Марианне Вос (Нидерланды, Team Jumbo Visma) — 11:48.46.
2. Сильвия Персико (Италия, Valcar – Travel & Service) +0.16.
3. Катаржина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) — то же отставание…
22. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +4.37.

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