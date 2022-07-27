Рёссер выиграла четвёртый этап женского «Тур де Франс», Дронова финишировала 31-й

На престижной веломногодневке «Тур де Франс» состоялся четвёртый этап женских соревнований. Лучший результат показала представительница Швейцарии Марлен Рёссер из команды SD Worx, опередившая ближайших преследовательниц на одну минуту 24 секунды.



Лидерство в общем зачёте сохранила Марианне Вос из Нидерландов, которая представляет команду Jumbo Visma.



Россиянка Тамара Дронова из команды Roland Cogeas Edelweiss Squad показала 31-й результат на четвёртом этапе и опустилась на 22-е место в общем зачёте.



Всего велогонщицы преодолеют восемь этапов, последний из которых пройдёт 31 июля.



Велошоссе. «Тур де Франс». Женщины. Четвёртый этап. Труа – Бар-сюр-Об, 126,8 км

1. Марлен Рёссер (Швейцария, SD Worx) – 3:16.30.

2. Эвита Музик (Франция, FDJ — SUEZ — Futuroscope) +1.24.

3. Алёна Омелюсик (Беларусь, Canyon//SRAM Racing) – то же отставание…

31. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +3.11.



Общий зачёт после четвёртого этапа



1. Марианне Вос (Нидерланды, Team Jumbo Visma) — 11:48.46.

2. Сильвия Персико (Италия, Valcar – Travel & Service) +0.16.

3. Катаржина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) — то же отставание…

22. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +4.37.