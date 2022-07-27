Машина сопровождения наехала на испанскую велогонщицу на женском «Тур де Франс». Видео

Крайне неудачно сложился четвёртый этап женской веломногодневки «Тур де Франс» для испанской гонщицы Маргариты Виктории (Мави) Гарсии.

В ходе гонки с Гарсией, занимавшей шестое место в общем зачёте, произошли сразу две неприятности. Сначала у неё сломался велосипед. Технический персонал команды UAE Team ADQ, за которую выступает испанка, нашёл столь неудачное место для замены оборудования, что спровоцировал падение соперницы. К счастью, неопасное.

Позже случилось и вовсе невероятное – на заднее колесо байка Мави наехала собственная машина сопровождения.

В итоге Гарсия финишировала только 33-й, отстав от победительницы этапа, швейцарки Марлен Рёссер из команды SD Worx, на 3 минуты 11 секунд, и потеряла сразу пять мест в общем зачёте, опустившись на 11-ю позицию.

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