Кузнецов победил на 3-метровом трамплине, Тимошинина завоевала второе золото в Казани

Во второй день турнира по прыжкам в воду на международных соревнованиях по водным видам спорта «Игры дружбы», которые проходят в Казани, определились победители в трёх видах программы.

В индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина первенствовал серебряный призёр Олимпийских игр – 2012, чемпион мира 2017 года Евгений Кузнецов.

В синхронных прыжках с трёхметрового трамплина победили Кристина Ильиных и Елизавета Кузина.

В синхронных прыжках с вышки в миксте победили Юлия Тимошинина и Руслан Терновой. Для Тимошининой это второе золото на турнире.

Прыжки в воду. Международный турнир «Игры дружбы»

Мужчины. Трамплин. 3 м

1. Евгений Кузнецов (Россия) – 485,60.

2. Сергей Назин (Россия) – 456,55.

3. Геннадий Вагин (Россия) – 448,45.

Женщины. Трамплин. 3 м. Синхронные прыжки

1. Кристина Ильиных / Елизавета Кузина (Россия) – 300,30.

2. Мария Полякова / Виталия Королёва (Россия) – 290,70.

Микст. Вышка

1. Юлия Тимошинина / Руслан Терновой (Россия) – 345,27.

2. Екатерина Беляева / Игорь Мялин (Россия) — 338,94.

3. Хесус Эдуардо Гонсалес / Валентина дель Кармен Рохас (Венесуэла) – 242,64.