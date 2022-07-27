Кузнецов победил на 3-метровом трамплине, Тимошинина завоевала второе золото в Казани

Во второй день турнира по прыжкам в воду на международных соревнованиях по водным видам спорта «Игры дружбы», которые проходят в Казани, определились победители в трёх видах программы.
В индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина первенствовал серебряный призёр Олимпийских игр – 2012, чемпион мира 2017 года Евгений Кузнецов.
В синхронных прыжках с трёхметрового трамплина победили Кристина Ильиных и Елизавета Кузина.
В синхронных прыжках с вышки в миксте победили Юлия Тимошинина и Руслан Терновой. Для Тимошининой это второе золото на турнире.
Прыжки в воду. Международный турнир «Игры дружбы»
Мужчины. Трамплин. 3 м
1. Евгений Кузнецов (Россия) – 485,60.
2. Сергей Назин (Россия) – 456,55.
3. Геннадий Вагин (Россия) – 448,45.
Женщины. Трамплин. 3 м. Синхронные прыжки
1. Кристина Ильиных / Елизавета Кузина (Россия) – 300,30.
2. Мария Полякова / Виталия Королёва (Россия) – 290,70.
Микст. Вышка
1. Юлия Тимошинина / Руслан Терновой (Россия) – 345,27.
2. Екатерина Беляева / Игорь Мялин (Россия) — 338,94.
3. Хесус Эдуардо Гонсалес / Валентина дель Кармен Рохас (Венесуэла) – 242,64.
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