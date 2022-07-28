Глава ФСГР Титов поблагодарил FIG за принципиальную позицию по участию России в конгрессе

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов объяснил ситуацию с отказом Норвегии принять конгресс Международной федерации гимнастики (FIG), делегатами которого будут представители России и Беларуси.

Выяснилось, что Норвегия настаивала на неучастии представителей России и Беларуси в конгрессе, но FIG с этим не согласилась и перенесла мероприятие в другую страну, которая вскоре будет названа.

«Я очень рад, что FIG заняла абсолютно принципиальную позицию по этому поводу. Речь шла не о том, чтобы принять или не принять российскую делегацию или белорусскую. Речь шла о том, что избранные представители России или Беларуси не должны участвовать в конгрессе. В этом был смысл норвежской позиции, в первую очередь – олимпийского комитета Норвегии, комитета по спорту и министерства. На заседаниях исполкома, которые состоялись на прошлой и этой неделе, этот вопрос обсуждался и было принято решение, что норвежцам дают срок в одну неделю, чтобы они внимательно взвесили свою позицию.

Поскольку ни один избранный представитель России или Беларуси не отстранён, они должны участвовать в конгрессе. Это была позиция FIG. Норвежцы тем не менее сообщили, что, опираясь на мнение своих «офишлз», не могут провести конгресс. Сейчас FIG прорабатывает альтернативную возможность проведения конгресса в те же сроки, но в другом месте. Конгресс состоится. И мы будем участвовать. Повторяю, что очень благодарен FIG за их очень честную и последовательную позицию», — приводит слова Титова «РИА Новости».