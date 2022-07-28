Президент ФСГР прокомментировал отказ Норвегии принять конгресс FIG из-за участия России

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал ситуацию с отказом Норвегии принять конгресс Международной федерации гимнастики (FIG), делегатами которого будут представители России и Беларуси.

Выяснилось, что Норвегия настаивала на неучастии представителей России и Беларуси в конгрессе, но FIG с этим не согласилась и перенесла мероприятие в другую страну, которая вскоре будет названа.

«Возможность участвовать в конгрессе FIG была у России изначально, её нас никто не лишал. Это была попытка лишить нас возможности участвовать. Потому что норвежская федерация и Олимпийский комитет Норвегии сформулировали очень жёсткое условие: если будут участвовать российские и белорусские представители, то они не смогут провести конгресс.

В ответ международная федерация сформулировала свою позицию, тоже очень жёсткую: что отстранены только спортсмены, а не остальные представители России и Беларуси, и, соответственно, они имеют право принимать участие в конгрессе и должны там участвовать. Позиция FIG такова: если вы не можете проводить на таких условиях, мы будем проводить на других условиях. Вот сейчас такой сценарий и реализуется», — цитирует Титова ТАСС.

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