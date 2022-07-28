«Решение нас удивило!» Генеральный директор РФС — о допуске россиян на ЧМ по вейксёрфингу

Генеральный директор Российской федерации сёрфинга (РФС) Ольга Зайцева рассказала, что решение о допуске российских спортсменов на чемпионат мира по вейксёрфингу стало для неё удивлением.

«Решение о допуске, конечно, удивило! Мы не знали на 100%, что допустят. Президент CWSA Джон Шилдс объяснил, мол, мы не можем отобрать возможность у спортсменов участвовать в соревнованиях и развиваться профессионально. Это было правильное решение.

Если смотреть по их заявлениям, по соцсетям и отношению к российским спортсменам, такой исход, по сути, был ожидаем. Мы верили, что CWSA не сможет отвернуться от российских спортсменов. Хотя мы думали так обо всех организациях, но, как видите, история получилась иная», — сказала Зайцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Напомним, в соответствии с решением Международной ассоциации вейксёрфинга российские спортсмены выступят на чемпионате мира под флагом России. Турнир пройдёт в США с 6 по 8 октября.

Полное интервью с Ольгой Зайцевой выйдет на «Чемпионате» в 15:30 мск.