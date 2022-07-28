В Российской федерации сёрфинга объяснили, почему сборную допустили на ЧМ под своим флагом

Генеральный директор Российской федерации сёрфинга (РФС) Ольга Зайцева объяснила, почему сборную допустили на чемпионат мира по вейксёрфингу под своим флагом.
«Международная ассоциации сёрфинга (ISA), к сожалению, запретила нашим спортсменам участие в международных соревнованиях. Но вейксёрфинг и вейкским также относятся к крупной коммерческой организации CWSA – она общепризнанная, и в ней престижно выступать на профессиональном уровне. И эта организация в нынешних условиях объявила: «Спорт вне политики».
Соответственно, CWSA позволяет выступать нашим спортсменам на турнирах, не лишая их флага и гимна, и проводить международные соревнования на территории России. Поэтому нашим спортсменам разрешено использовать всевозможные государственные символы России на ближайшем чемпионате мира в Штатах. Российским сёрфингистам дали дорогу вперёд, возможность расти и развиваться. Это действительно очень круто!» — сказала Зайцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.
Полное интервью с Ольгой Зайцевой выйдет на «Чемпионате» в 15:30 мск.
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