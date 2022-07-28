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В Российской федерации сёрфинга объяснили, почему сборную допустили на ЧМ под своим флагом

В Российской федерации сёрфинга объяснили, почему сборную допустили на ЧМ под своим флагом
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Генеральный директор Российской федерации сёрфинга (РФС) Ольга Зайцева объяснила, почему сборную допустили на чемпионат мира по вейксёрфингу под своим флагом.

«Международная ассоциации сёрфинга (ISA), к сожалению, запретила нашим спортсменам участие в международных соревнованиях. Но вейксёрфинг и вейкским также относятся к крупной коммерческой организации CWSA – она общепризнанная, и в ней престижно выступать на профессиональном уровне. И эта организация в нынешних условиях объявила: «Спорт вне политики».

Соответственно, CWSA позволяет выступать нашим спортсменам на турнирах, не лишая их флага и гимна, и проводить международные соревнования на территории России. Поэтому нашим спортсменам разрешено использовать всевозможные государственные символы России на ближайшем чемпионате мира в Штатах. Российским сёрфингистам дали дорогу вперёд, возможность расти и развиваться. Это действительно очень круто!» — сказала Зайцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Полное интервью с Ольгой Зайцевой выйдет на «Чемпионате» в 15:30 мск.

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