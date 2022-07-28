Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам игр «Дети Азии»

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам VII летних международных спортивных игр «Дети Азии», отметив, что соревнования должны запомниться «честной, бескомпромиссной борьбой». Телеграмма опубликована сегодня, 28 июля, на сайте Кремля.



«Приветствую вас на открытии VII летних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые стартуют сегодня в городах Приморского края – Владивостоке и Артёме.



За прошедшие годы Игры завоевали большую популярность, стали признанной соревновательной площадкой для энергичных, талантливых ребят – приверженцев физической культуры, активного и здорового образа жизни. Отрадно, что многие из них связали свою дальнейшую судьбу с профессиональным спортом и с успехом выступают на престижных мировых чемпионатах. И конечно, ваши традиционные соревнования служат продвижению принципов олимпизма, развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению дружеских и личных контактов.



Уверен, что нынешние Игры пройдут успешно, запомнятся накалом честной, бескомпромиссной борьбы, интересной и разнообразной культурной программой.



Желаю вам удачи и всего наилучшего», — написано в телеграмме.

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