Пакистан объявил о бойкоте Всемирной шахматной олимпиады в Индии

В Пакистане приняли решение бойкотировать Всемирную шахматную олимпиаду, которая сегодня, 28 июля, открывается в Ченнае (Индия). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова официального представителя МИД Пакистана Асима Ифтихара, сказанные в эфире телеканала Geo TV.
Сборная Пакистана уже готовилась принять участие в турнире, но было принято решение отказаться от игр, поскольку Исламабад обвинил Нью-Дели в попытке «политизировать шахматную олимпиаду». Пакистанским чиновникам не понравилось, что эстафета олимпийского огня, которая прошла по ряду штатов и территорий Индии, также прошла через союзную территорию Джамму и Кашмир, которая является предметом спора между двумя соседними государствами.
В 2021 году Всемирная шахматная олимпиада прошла в онлайн-формате. Победу одержала Россия, вторыми стали США, третье место поделили Китай и Индия.
Шахматный робот повредил палец мальчику на турнире в Москве:
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