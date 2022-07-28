Финский волейболист отстранён от сборной за отказ исключить возможность играть в России

Финский волейболист московского «Динамо» Лаури Керминен отстранён от сборной своей страны. Об этом сообщает издание Iltalehti.



Согласно пресс-релизу Федерации волейбола Финляндии, данное решение вызвано тем, что Керминен, выигравший весной титул чемпиона России, не полностью исключил Россию из своих вариантов на следующий сезон.



Федерация объявила, что 29-летний звёздный либеро Лаури Керминен не будет участвовать в матчах национальной команды до дальнейшего уведомления. Керминена, который в настоящее время считается лучшим волейболистом Финляндии, заменил Никлас Брейлин.



Напомним, спортсмен доиграл сезон в России, несмотря на начавшуюся в феврале военную операцию на Украине. Он выиграл российское первенство с «Динамо» и опубликовал фото с кубком.

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