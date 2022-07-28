Игроки регбийной команды, ранее отказавшиеся выступать в радужной форме, изменили решение

Игроки регбийной команды «Мэнли-Уорринга Си Иглз», которые ранее отказались играть в форме с символикой в поддержку ЛГБТ-сообщества, изменили своё решение, заявив о готовности проводить матчи в такой форме.
Ранее игроки мотивировали отказ от игры в радужной форме религиозными и культурными взглядами. Также бойкот был вызван тем, что решение о форме на игру было принято руководством без согласования со спортсменами. Тренер команды в сложившейся ситуации поддержал выбор игроков.
Однако в четверг, 28 июля, стало известно, что у владельца клуба Скотта Пенна состоялся с игроками разговор, в котором они заявили о готовности играть в этой форме в следующем сезоне.
«Игроки были разочарованы тем, что дело зашло так далеко, и мы не поговорили с ними об этом. Мы очень заботимся об инклюзивности и будем играть в этом комплекте формы в следующем сезоне. Они чётко дали понять, что мы должны действовать вместе и друг друга понимать», — приводит слова Пенна NRK.
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