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Игроки регбийной команды, ранее отказавшиеся выступать в радужной форме, изменили решение

Игроки регбийной команды, ранее отказавшиеся выступать в радужной форме, изменили решение
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Игроки регбийной команды «Мэнли-Уорринга Си Иглз», которые ранее отказались играть в форме с символикой в поддержку ЛГБТ-сообщества, изменили своё решение, заявив о готовности проводить матчи в такой форме.

Ранее игроки мотивировали отказ от игры в радужной форме религиозными и культурными взглядами. Также бойкот был вызван тем, что решение о форме на игру было принято руководством без согласования со спортсменами. Тренер команды в сложившейся ситуации поддержал выбор игроков.

Однако в четверг, 28 июля, стало известно, что у владельца клуба Скотта Пенна состоялся с игроками разговор, в котором они заявили о готовности играть в этой форме в следующем сезоне.

«Игроки были разочарованы тем, что дело зашло так далеко, и мы не поговорили с ними об этом. Мы очень заботимся об инклюзивности и будем играть в этом комплекте формы в следующем сезоне. Они чётко дали понять, что мы должны действовать вместе и друг друга понимать», — приводит слова Пенна NRK.

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Теги Другие Регби •••

Источник: NRK

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