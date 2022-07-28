Звёздный хоккеист с мячом из Финляндии вернулся в Россию

Лучший хоккеист Финляндии последних лет, полузащитник Туомас Мяаття присоединился к партнёрам по «СКА-Нефтянику» для дальнейшей подготовки к новому спортивному сезону-2022/2023.
«Я очень рад, что Туомас присоединился к команде. Он готовился в Финляндии по специальной индивидуальной программе. Зная его профессиональный подход к делу, я уверен, что он готов на 100%. Поэтому в том, что его не было на недавнем сборе во Владивостоке, нет ничего страшного. Он находится в отличной физической форме, что показала его первая тренировка с командой. Вместе с нами он уже примет участие в следующем сборе в Иркутске. Знаю, что Туомас очень полюбился хабаровским болельщикам. Поэтому они снова смогут наслаждаться его игрой. Уверен, что такой игрок, как Туомас, будет украшением отечественного чемпионата», — приводит слова главного тренера «СКА-Нефтяника» Михаила Пашкина официальный сайт клуба.
Отметим, что для легионера предстоящий сезон станет уже третьим в составе хабаровской команды. 26-летний финн провёл 64 матча за «СКА-Нефтяник» в чемпионатах России, в которых забил 58 мячей и сделал 69 результативных передач.
- 28 июля 2022
-
16:38
-
16:34
-
15:52
-
15:36
-
15:34
-
14:33
-
13:43
-
13:32
-
13:25
-
13:22
-
12:32
-
12:00
-
11:44
-
10:29
-
09:46
-
08:45
-
04:54
-
00:51
-
00:35
-
00:17
- 27 июля 2022
-
23:25
-
23:16
-
19:57
-
19:30
-
18:42
-
18:21
-
17:40
-
15:01
-
13:54
-
13:25
-
11:52
-
07:30
- 26 июля 2022
-
22:23
-
21:52
-
20:58