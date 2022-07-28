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Анна Вяхирева очаровала норвежцев на презентации «Вайперса»

Анна Вяхирева очаровала норвежцев на презентации «Вайперса»
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Главный тренер «Вайперса» Оле Густав Йекстад сообщил, что олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева во время презентации в норвежском клубе очаровала жителей Кристиансанна — города, в котором базируется команда.

«Анна присоединилась к нашему клубу. Она уже интегрирована в команду, и, похоже, ей нравится жизнь в «Вайперс». Во время своей презентации на главной площади города она очаровала жителей Кристиансанна», — приводит слова Йекстада ТАСС.

Вяхирева выступала за «Ростов-Дон» с 2016 года. В составе клуба она по пять раз выигрывала чемпионат России, кубок и суперкубок страны, а также доходила до финала Лиги чемпионов. О переходе 27-летней Вяхиревой из ростовского клуба в «Вайперс» было объявлено 30 июня.

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