Анна Вяхирева очаровала норвежцев на презентации «Вайперса»
Поделиться
Главный тренер «Вайперса» Оле Густав Йекстад сообщил, что олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева во время презентации в норвежском клубе очаровала жителей Кристиансанна — города, в котором базируется команда.
«Анна присоединилась к нашему клубу. Она уже интегрирована в команду, и, похоже, ей нравится жизнь в «Вайперс». Во время своей презентации на главной площади города она очаровала жителей Кристиансанна», — приводит слова Йекстада ТАСС.
Вяхирева выступала за «Ростов-Дон» с 2016 года. В составе клуба она по пять раз выигрывала чемпионат России, кубок и суперкубок страны, а также доходила до финала Лиги чемпионов. О переходе 27-летней Вяхиревой из ростовского клуба в «Вайперс» было объявлено 30 июня.
Комментарии
- 28 июля 2022
-
18:24
-
17:45
-
17:24
-
17:20
-
16:38
-
16:34
-
15:52
-
15:36
-
15:34
-
14:33
-
13:43
-
13:32
-
13:25
-
13:22
-
12:32
-
12:00
-
11:44
-
10:29
-
09:46
-
08:45
-
04:54
-
00:51
-
00:35
-
00:17
- 27 июля 2022
-
23:25
-
23:16
-
19:57
-
19:30
-
18:42
-
18:21
-
17:40
-
15:01
-
13:54
-
13:25
-
11:52
Партнерский контент