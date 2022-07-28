Сборная Финляндии по хоккею с мячом может отстранить Мяаття за возвращение в Россию
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Звезда Финляндии по хоккею с мячом полузащитник Туомас Мяаття решил продолжить карьеру в России, вследствие чего может быть отстранён от игр за национальную сборную. Об этом сообщает издание Ilta-Samomat.
Согласно пресс-релизу, Финская ассоциация хоккея с мячом рассмотрит данный вопрос на своём заседании на следующей неделе.
«Решение ассоциации хоккея с мячом — это не просто решение. Если какой-либо другой финн отправится к восточному соседу, ему грозит исключение из национальной команды», — заявили в ассоциации.
Напомним, ранее Федерация волейбола Финляндии объявила, что звёздный волейболист Лаури Керминен будет лишён права выступать за национальную сборную, поскольку он может продолжить карьеру в России.
Новость по темеЗвёздный хоккеист с мячом из Финляндии вернулся в Россию
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