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Вибес выиграла пятый этап женской «Тур де Франс», Дронова финишировала со временем лидера

Вибес выиграла пятый этап женской «Тур де Франс», Дронова финишировала со временем лидера
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На престижной веломногодневке «Тур де Франс» состоялся пятый этап женских соревнований. Лучший результат показала представительница Нидерландов Лорена Вибес из команды DSM. В одно время с победительницей финишировали ещё 60 спортсменок, среди которых была и лидер общего зачёта Марианне Вос из Нидерландов, которая представляет команду Jumbo Visma, и россиянка Тамара Дронова из команды Roland Cogeas Edelweiss Squad.

Всего велогонщицы преодолеют восемь этапов, последний из которых пройдёт 31 июля.

Велошоссе. «Тур де Франс». Женщины. Пятый этап. Бар-ле-Дюк – Сен-Дье-де-Вож, 175,6 км

1. Лорена Вибес (Нидерланды, DSM) – 4:32.16.
2. Элиза Бальзамо (Италия, Trek — Segafredo) – то же время.
3. Марианне Вос (Нидерланды, Jumbo Visma) – то же время…
9. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) – то же время.

Общий зачёт после пятого этапа

1. Марианне Вос (Нидерланды, Jumbo Visma) — 16:20.58.
2. Сильвия Персико (Италия, Valcar – Travel & Service) +0.20.
3. Катаржина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) — то же отставание…
22. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +4.41

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