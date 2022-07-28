Вибес выиграла пятый этап женской «Тур де Франс», Дронова финишировала со временем лидера

На престижной веломногодневке «Тур де Франс» состоялся пятый этап женских соревнований. Лучший результат показала представительница Нидерландов Лорена Вибес из команды DSM. В одно время с победительницей финишировали ещё 60 спортсменок, среди которых была и лидер общего зачёта Марианне Вос из Нидерландов, которая представляет команду Jumbo Visma, и россиянка Тамара Дронова из команды Roland Cogeas Edelweiss Squad.



Всего велогонщицы преодолеют восемь этапов, последний из которых пройдёт 31 июля.



Велошоссе. «Тур де Франс». Женщины. Пятый этап. Бар-ле-Дюк – Сен-Дье-де-Вож, 175,6 км

1. Лорена Вибес (Нидерланды, DSM) – 4:32.16.

2. Элиза Бальзамо (Италия, Trek — Segafredo) – то же время.

3. Марианне Вос (Нидерланды, Jumbo Visma) – то же время…

9. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) – то же время.



Общий зачёт после пятого этапа



1. Марианне Вос (Нидерланды, Jumbo Visma) — 16:20.58.

2. Сильвия Персико (Италия, Valcar – Travel & Service) +0.20.

3. Катаржина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) — то же отставание…

22. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +4.41