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Тренер сборной Швеции по гандболу арестован за шутку о бомбе в багаже

Тренер сборной Швеции по гандболу арестован за шутку о бомбе в багаже
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Тренер сборной Швеции по гандболу пошутил в аэропорту Копенгагена (Дания), что у него в багаже находится бомба. Такой поступок привёл к тому, что правоохранительные органы были вынуждены перекрыть аэропорт и начать эвакуацию.

Во время сдачи багажа шведа спросили, что находится внутри. Мужчина сказал, что там бомба. Выяснилось, что подозреваемый оказался тренером сборной Швеции по гандболу, который вместе с командой готовился к вылету на чемпионат мира среди девушек. В настоящее время он отстранён от должности до дальнейшего уведомления и находится под арестом.

«Такое поведение не является нормальным. Этот человек был отстранён от своих обязанностей до дальнейшего уведомления», — приводит слова менеджера национальной команды Expressen.

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