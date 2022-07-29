Конгресс FIG с участием делегатов из России и Беларуси пройдёт в Турции

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) назвал новое место проведения ежегодного конгресса организации, сообщает пресс-служба FIG.

Ранее конгресс должен был пройти в Норвегии, но страна отказалась от его проведения из-за действующего запрета на въезд делегатов из России и Беларуси. FIG, в свою очередь, не стала проводить конгресс в отсутствие части участников и занялась переносом мероприятия.

В итоге конгресс FIG пройдёт 11–12 ноября в Стамбуле (Турция). Это альтернативное решение было быстро найдено благодаря помощи Турецкой федерации гимнастики, которая принимала предыдущий конгресс в ноябре прошлого года в Анталье.

Как обычно, конгрессу будут предшествовать заседания президентской комиссии 8 ноября и исполкома – 9-10 ноября.