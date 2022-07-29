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Четыре легкоатлета исчезли после чемпионата мира в США. Их несколько дней искала полиция

Четыре легкоатлета исчезли после чемпионата мира в США. Их несколько дней искала полиция
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Четыре спортсмена и тренер мужской сборной Эритреи по лёгкой атлетике пропали без вести на чемпионате мира в Юджине (США), но были найдены. Об этом сообщает FOX 12 со ссылкой на национальную федерацию лёгкой атлетики Эритреи, которая изначально объявила о пропаже людей.

Об их исчезновении стало известно в последний день мирового первенства — 24 июля. Оказалось, что пропавшие без вести являются членами национальной сборной Эритреи. По заявлению полиции, пятеро мужчин временно проживали в университетском кампусе, арендованном на время чемпионата мира, когда сообщили об их пропаже.

Точная причина их исчезновения пока неизвестна, но по первым признакам криминальных следов в этом деле нет. Отмечается, что спортсмены скоро возобновят свою деятельность в сборной.

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