Руслан Терновой стал победителем «Игр дружбы» в прыжках в воду с вышки

На международных соревнованиях по водным видам спорта «Игры дружбы» в Казани завершился турнир по прыжкам в воду.
В прыжках с вышки у мужчин россияне заняли весь пьедестал: победил Руслан Терновой, призёрами стали Сандро Рогава и Сергей Назин. В синхронных прыжках с вышки вне конкуренции были россиянки Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева. В миксте с трёхметрового трамплина победили россияне Елизавета Кузина и Илья Молчанов.
Прыжки в воду. Международный турнир «Игры дружбы»
Мужчины. Вышка
1. Руслан Терновой (Россия) – 539,20.
2. Сандро Рогава (Россия) – 492,75.
3. Сергей Назин (Россия) – 481,40.
Женщины. Вышка. Синхронные прыжки
1. Юлия Тимошинина / Екатерина Беляева (Россия) – 319,35.
2. Сантилья Ромми Мишель / Валентина дель Кармен Рохас (Эквадор / Венесуэла) – 172,20.
Микст. Трамплин. 3 м
1. Елизавета Кузина / Илья Молчанов (Россия) – 334,32.
2. Кристина Ильиных / Евгений Кузнецов (Россия) – 326,22.
3. Григорий Иванов / Виталия Королёва (Россия) – 321,30.
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