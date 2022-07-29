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Руслан Терновой стал победителем «Игр дружбы» в прыжках в воду с вышки

Руслан Терновой стал победителем «Игр дружбы» в прыжках в воду с вышки
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На международных соревнованиях по водным видам спорта «Игры дружбы» в Казани завершился турнир по прыжкам в воду.

В прыжках с вышки у мужчин россияне заняли весь пьедестал: победил Руслан Терновой, призёрами стали Сандро Рогава и Сергей Назин. В синхронных прыжках с вышки вне конкуренции были россиянки Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева. В миксте с трёхметрового трамплина победили россияне Елизавета Кузина и Илья Молчанов.

Прыжки в воду. Международный турнир «Игры дружбы»
Мужчины. Вышка

1. Руслан Терновой (Россия) – 539,20.
2. Сандро Рогава (Россия) – 492,75.
3. Сергей Назин (Россия) – 481,40.

Женщины. Вышка. Синхронные прыжки

1. Юлия Тимошинина / Екатерина Беляева (Россия) – 319,35.
2. Сантилья Ромми Мишель / Валентина дель Кармен Рохас (Эквадор / Венесуэла) – 172,20.

Микст. Трамплин. 3 м

1. Елизавета Кузина / Илья Молчанов (Россия) – 334,32.
2. Кристина Ильиных / Евгений Кузнецов (Россия) – 326,22.
3. Григорий Иванов / Виталия Королёва (Россия) – 321,30.

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