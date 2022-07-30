Юлия Ефимова показала сиреневое фото в обтягивающем платье

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив Юлии Ефимовой

Спортсменка выложила серию снимков в сиреневых тонах, сделанных в Калифорнии (США). Ефимова, одетая в подчёркивающее фигуру платье, позирует на поле с цветами.

Фото: Личный архив Юлии Ефимовой

30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

Ранее стало известно, что Ефимова не будет участвовать в соревнованиях до конца сезона. В условиях отстранения от международных соревнований Юлии неинтересно выступать на российских турнирах.