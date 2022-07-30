Российский легкоатлет дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил
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Российский легкоатлет Валентин Смирнов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение дисквалифицировать 36-летнего спортсмена на четыре года за нарушение п. 4.1 («Наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода») Общероссийских антидопинговых правил начиная с 20 июля 2022 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.
Валентин Смирнов — чемпион летней Универсиады 2013 года в беге на 1500 метров.
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