Российский легкоатлет дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Российский легкоатлет Валентин Смирнов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).



Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение дисквалифицировать 36-летнего спортсмена на четыре года за нарушение п. 4.1 («Наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода») Общероссийских антидопинговых правил начиная с 20 июля 2022 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.



Валентин Смирнов — чемпион летней Универсиады 2013 года в беге на 1500 метров.