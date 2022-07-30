Известному британскому пловцу предъявили обвинение в нападении на девушку

Участнику Олимпийских игр 2012 года по плаванию в составе эстафетной команды британцу Джеймсу Дисней-Мэю предъявили обвинение в нападении на девушку. Предположительно, подозреваемый умышленно причинил тяжкие телесные повреждения потерпевшей во время ссоры в их лондонской квартире. Инцидент произошёл 1 июля, сообщает Daily Mail.

Вчера, 29 июля, состоялось заседание суда. Подробности нападения и имя жертвы оглашены не были. Но известно, что 29-летний спортсмен вину не признал. Прокурор сообщил, что на следующем заседании будут представлены видео- и аудиодоказательства преступления.

Сообщается, что пловец содержится под стражей с момента ареста 1 июля. Полицейские и скорая помощь прибыли на место сразу после инцидента и обнаружили девушку с травмой головы.