Известному британскому пловцу предъявили обвинение в нападении на девушку

Участнику Олимпийских игр 2012 года по плаванию в составе эстафетной команды британцу Джеймсу Дисней-Мэю предъявили обвинение в нападении на девушку. Предположительно, подозреваемый умышленно причинил тяжкие телесные повреждения потерпевшей во время ссоры в их лондонской квартире. Инцидент произошёл 1 июля, сообщает Daily Mail.
Вчера, 29 июля, состоялось заседание суда. Подробности нападения и имя жертвы оглашены не были. Но известно, что 29-летний спортсмен вину не признал. Прокурор сообщил, что на следующем заседании будут представлены видео- и аудиодоказательства преступления.
Сообщается, что пловец содержится под стражей с момента ареста 1 июля. Полицейские и скорая помощь прибыли на место сразу после инцидента и обнаружили девушку с травмой головы.
- 30 июля 2022
-
13:03
-
12:50
-
11:12
-
10:14
-
09:12
-
00:28
-
00:05
- 29 июля 2022
-
23:52
-
23:46
-
23:28
-
19:07
-
18:19
-
18:10
-
17:28
-
17:20
-
09:09
- 28 июля 2022
-
23:26
-
18:53
-
18:24
-
17:45
-
17:24
-
17:20
-
16:38
-
16:34
-
15:52
-
15:36
-
15:34
-
14:33
-
13:43
-
13:32
-
13:25
-
13:22
-
12:32
-
12:00
-
11:44