«Больше люблю открытые купальники». Дарья Клишина опубликовала новое фото с пляжа

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в социальных сетях новое фото с пляжа в Майами (США).

«Больше люблю открытые купальники, но перед красотой закрытых иногда невозможно устоять. Всем потрясающих выходных!» — подписала впечатляющий снимок Клишина, добавив эмодзи «смех до слёз» и «сердце».

Фото: из личного архива Дарьи Клишиной

26 июня 31-летняя Клишина впервые стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает.

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях.