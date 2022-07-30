«Больше люблю открытые купальники». Дарья Клишина опубликовала новое фото с пляжа
Поделиться
Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в социальных сетях новое фото с пляжа в Майами (США).
«Больше люблю открытые купальники, но перед красотой закрытых иногда невозможно устоять. Всем потрясающих выходных!» — подписала впечатляющий снимок Клишина, добавив эмодзи «смех до слёз» и «сердце».
Фото: из личного архива Дарьи Клишиной
26 июня 31-летняя Клишина впервые стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает.
На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях.
Комментарии
- 30 июля 2022
-
13:03
-
12:50
-
11:12
-
10:14
-
09:12
-
00:28
-
00:05
- 29 июля 2022
-
23:52
-
23:46
-
23:28
-
19:07
-
18:19
-
18:10
-
17:28
-
17:20
-
09:09
- 28 июля 2022
-
23:26
-
18:53
-
18:24
-
17:45
-
17:24
-
17:20
-
16:38
-
16:34
-
15:52
-
15:36
-
15:34
-
14:33
-
13:43
-
13:32
-
13:25
-
13:22
-
12:32
-
12:00
-
11:44
Партнерский контент