Гимнаст с переломом стопы помог Англии завоевать золото Игр Содружества
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Гимнаст Джо Фрейзер помог Англии завоевать золото Игр Содружества, несмотря на перелом стопы, сообщает The Sun. Отмечается, что 23-летний спортсмен получил травму 14 дней назад, а пятью неделями ранее ему сделали экстренную операцию из-за разрыва аппендикса.
Фрейзер из-за перелома не смог соревноваться во всех шести дисциплинах и принял участие только в упражнениях на четырёх снарядах, однако получил колоссальную поддержку болельщиков.
Сборная Англии завоевала золото в командном первенстве по спортивной гимнастике на домашних Играх Содружества в Бирмингеме и стала первой в истории командой, завоевавшей три золотые медали подряд на этом турнире. Канадцы выиграли серебро, на третьей строчке расположились спортсмены с Кипра.
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