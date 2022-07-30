Гимнаст с переломом стопы помог Англии завоевать золото Игр Содружества

Гимнаст Джо Фрейзер помог Англии завоевать золото Игр Содружества, несмотря на перелом стопы, сообщает The Sun. Отмечается, что 23-летний спортсмен получил травму 14 дней назад, а пятью неделями ранее ему сделали экстренную операцию из-за разрыва аппендикса.

Фрейзер из-за перелома не смог соревноваться во всех шести дисциплинах и принял участие только в упражнениях на четырёх снарядах, однако получил колоссальную поддержку болельщиков.

Сборная Англии завоевала золото в командном первенстве по спортивной гимнастике на домашних Играх Содружества в Бирмингеме и стала первой в истории командой, завоевавшей три золотые медали подряд на этом турнире. Канадцы выиграли серебро, на третьей строчке расположились спортсмены с Кипра.