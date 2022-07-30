Варвара Субботина выиграла техническую программу солисток на «Играх дружбы»

В Казани на международных соревнованиях по водным видам спорта «Игры дружбы» стартовал турнир по синхронному плаванию.

Четырёхкратная чемпионка мира россиянка Варвара Субботина выиграла техническую программу среди солисток. Серебряным призёром стала Василина Хандошко из Беларуси, бронза – у сербки Елены Контич.

В произвольной программе групп участвовали только две команды. Россиянки первенствовали, оставив вторыми соперниц из Беларуси.

Синхронное плавание. Международный турнир «Игры дружбы»

Соло. Техническая программа

1. Варвара Субботина (Россия) – 96,9688.

2. Василина Хандошко (Беларусь) – 96,7217.

3. Елена Контич (Сербия) – 84,3051.

Группы. Произвольная программа

1. Россия – 90,9000.

2. Беларусь – 89,6000.