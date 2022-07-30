Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Варвара Субботина выиграла техническую программу солисток на «Играх дружбы»

Варвара Субботина выиграла техническую программу солисток на «Играх дружбы»
Комментарии

В Казани на международных соревнованиях по водным видам спорта «Игры дружбы» стартовал турнир по синхронному плаванию.

Четырёхкратная чемпионка мира россиянка Варвара Субботина выиграла техническую программу среди солисток. Серебряным призёром стала Василина Хандошко из Беларуси, бронза – у сербки Елены Контич.

В произвольной программе групп участвовали только две команды. Россиянки первенствовали, оставив вторыми соперниц из Беларуси.

Синхронное плавание. Международный турнир «Игры дружбы»
Соло. Техническая программа

1. Варвара Субботина (Россия) – 96,9688.
2. Василина Хандошко (Беларусь) – 96,7217.
3. Елена Контич (Сербия) – 84,3051.

Группы. Произвольная программа

1. Россия – 90,9000.
2. Беларусь – 89,6000.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022