Алла Шишкина: я покорила Северный полюс!

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о путешествии на Северный полюс.

Шишкина входила в состав молодёжной экспедиции «Ледокол открытий», организованной совместно Росатомом и «Большой переменой».

«Я покорила Северный полюс! Не верится, что это вообще возможно. Вы знаете, что даже не все моряки, которые работают в северных морях, доходят до вершины Земли? А я там была! Ходила по толстенному льду, трогала руками чистейший снег и даже попробовала воду на вкус. Солёная.

Фото: Личный архив Аллы Шишкиной

Когда я впервые увидела ледокол в Мурманске, то долго ходила от носа до кормы и просто любовалась. Не могла поверить, что эту громадину сотворили люди. Красивый гигант, город на плаву. Внутри не только два атомных сердца-реактора, но и комфортабельные каюты, волейбольная площадка, тренажёрный зал, ресторан, бассейн, баня, кинозал, библиотека и многое другое.

Фото: Личный архив Аллы Шишкиной

Но всё это не так важно, а важно то, каких людей собрали Росатом и «Большая перемена» на Ледоколе Знаний 2022. Ведущие учёные нашей страны: физики, химики, исследователи Арктики, специалисты по атомной энергетике, музыканты и, конечно, одарённые школьники со всей России.

Каждый день мы общались, слушали истории друг друга, смеялись, пели, танцевали и были без мобильной связи и интернета! Живое общение прекрасно. Я вообще не скучала по соцсетям, хотя думала, что у меня будет ломка. А оказалось, что эти 10 дней я была просто счастлива. Каждый день дарил невероятное вдохновение и прилив сил.

Фото: Личный архив Аллы Шишкиной

Кстати, вы знаете, что Арктика ничем не пахнет? Там так чисто, что нет никаких ароматов вообще! Я привыкла, что морской бриз, смешанный с запахом цветов, деревьев и местной кухни, всегда очень узнаваем. А тут ничего. Белая пустыня, блестящая, практически беззвучная. Наверно, можно сравнить с космосом. Но там я ещё не была. Но это только пока», — написала Шишкина в соцсетях.