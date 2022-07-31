Аннемик ван Влёйтен — победительница «Тур де Франс»

На престижной веломногодневке «Тур де Франс» состоялся восьмой этап женских соревнований. Лучший результат показала представительница Нидерландов Аннемик ван Влёйтен из команды Movistar, которая стала победительницей гонки.

Велошоссе. «Тур де Франс». Женщины. Восьмой этап. 123,3 км



1. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды, Movistar) – 3:37.02

2. Деми Воллеринг (Нидерланды, SD Worx) +0.30.

3. Сильвия Персико (Италия, VALCAR — TRAVEL & SERVICE) +1.43...

20. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +6.07.

Общий зачёт гонки



1. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды, Movistar) – 23:18.31.

2. Деми Воллеринг (Нидерланды, SD Worx) +3.48.

3. Катаржина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) +6.35...

15. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +28.51.