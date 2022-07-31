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Россиянка Дронова стала 15-й в общем зачёте первого в истории женского «Тур де Франс»

Россиянка Дронова стала 15-й в общем зачёте первого в истории женского «Тур де Франс»
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На престижной веломногодневке «Тур де Франс» состоялся восьмой, последний этап женских соревнований. Российская велогонщица Тамара Дронова заняла 15-е место в общем зачёте. Победительницей стала Аннемик ван Влёйтен.

Велошоссе. «Тур де Франс». Женщины. Восьмой этап. 123,3 км

1. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды, Movistar) – 3:37.02
2. Деми Воллеринг (Нидерланды, SD Worx) +0.30.
3. Сильвия Персико (Италия, VALCAR — TRAVEL & SERVICE) +1.43...
20. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +6.07.

Общий зачёт гонки

1. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды, Movistar) – 23:18.31.
2. Деми Воллеринг (Нидерланды, SD Worx) +3.48.
3. Катаржина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) +6.35...
15. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +28.51.

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