Россиянка Дронова стала 15-й в общем зачёте первого в истории женского «Тур де Франс»

На престижной веломногодневке «Тур де Франс» состоялся восьмой, последний этап женских соревнований. Российская велогонщица Тамара Дронова заняла 15-е место в общем зачёте. Победительницей стала Аннемик ван Влёйтен.

Велошоссе. «Тур де Франс». Женщины. Восьмой этап. 123,3 км



1. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды, Movistar) – 3:37.02

2. Деми Воллеринг (Нидерланды, SD Worx) +0.30.

3. Сильвия Персико (Италия, VALCAR — TRAVEL & SERVICE) +1.43...

20. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +6.07.

Общий зачёт гонки



1. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды, Movistar) – 23:18.31.

2. Деми Воллеринг (Нидерланды, SD Worx) +3.48.

3. Катаржина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) +6.35...

15. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +28.51.