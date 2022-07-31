Ян Непомнящий рассказал, что до сих пор общается со своим первым тренером

Гроссмейстер, российский шахматист Ян Непомнящий рассказал, что до сих пор общается со своим первым тренером по шахматам.

«Со своим первым тренером – Валентином Семёновичем Евдокименко – общаюсь и сейчас. После или до турниров он в меньшей степени мне даёт какие-то советы или подсказывает. Но созваниваемся мы регулярно. И перед Мадридом говорили, и после. Он очень тактичный и скромный человек, старается всегда свою мысль донести побыстрее. Хотел бы с ним общаться больше, чем получается», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Непомнящий является победителем Турнира претендентов 2022 года, который прошёл в Мадриде. В матче за звание чемпиона мира он встретится с китайцем Дин Лижэнем, который заменил отказавшегося от поединка Магнуса Карлсена.