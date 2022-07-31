Гроссмейстер, российский шахматист Ян Непомнящий рассказал, что до сих пор общается со своим первым тренером по шахматам.
«Со своим первым тренером – Валентином Семёновичем Евдокименко – общаюсь и сейчас. После или до турниров он в меньшей степени мне даёт какие-то советы или подсказывает. Но созваниваемся мы регулярно. И перед Мадридом говорили, и после. Он очень тактичный и скромный человек, старается всегда свою мысль донести побыстрее. Хотел бы с ним общаться больше, чем получается», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.
Непомнящий является победителем Турнира претендентов 2022 года, который прошёл в Мадриде. В матче за звание чемпиона мира он встретится с китайцем Дин Лижэнем, который заменил отказавшегося от поединка Магнуса Карлсена.
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