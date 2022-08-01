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Россиянин Ян Непомнящий поднялся на третье место в рейтинге ФИДЕ

Россиянин Ян Непомнящий поднялся на третье место в рейтинге ФИДЕ
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Гроссмейстер, российский шахматист Ян Непомнящий поднялся с седьмого на третье место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по итогам июля. Об этом сообщается на официальном сайте ФИДЕ.

Рейтинг ФИДЕ по итогам июля:

1. Магнус Карлсен (Норвегия), рейтинг Эло — 2864.
2. Дин Лижэнь (Китай) — 2808.
3. Ян Непомнящий (Россия) — 2792...
16. Сергей Карякин (Россия) — 2747...
20. Дмитрий Андрейкин (Россия) — 2729.

Непомнящий является победителем Турнира претендентов 2022 года, который прошёл в Мадриде. В матче за звание чемпиона мира он встретится с китайцем Дин Лижэнем, который заменил норвежца Магнуса Карлсена, отказавшегося от поединка из-за отсутствия мотивации.

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