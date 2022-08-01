Чемпионами России в классе SB20 стал экипаж Hubex

Сегодня, 31 июля, завершилось главное соревнование сезона для гонщиков класса SB20 – Чемпионат России. День выдался напряженным не только для спортсменов, но и для зрителей — каждая гонка кардинально меняла расположение команд в турнирной таблице. И если первое место было определено еще вчера – команда члена Яхт-клуба Санкт-Петербурга Кирилла Фролова шла с огромным отрывом – то борьба за 2 и 3 шла до самого последнего финиша!

Погодные условия в последний день Чемпионата изменились. В отличие от субботы, когда из-за усиления пришлось отменить проведение 3 годки дня, финалы проходили при устойчивом, но не таком сильном ветре, и экипажи смогли применить все тактические ходы, чтобы обогнать соперников на дистанции.

Итак, лучшие команды России в классе SB20:

1. Hubex/ШВСМ по ВВС им. Ю.С.Тюкалова (Кирилл Фролов, Михаил Шереметьев, Максим Шереметьев, Алеся Пирогова)

2. MST (Василий Григорьев, Максим Кузьмин, Александр Андрианов)

3. Space Cobras (Михаил Ушков, Елизавета Жеребцова: Кирилл Ельчанинов

Лучшие команды любительского зачета:

1. Mariposa Marinera (Павел Силаев, Александр Пестряков, Сергей Чухлеб, Николай Дмитриев)

2. Prioritet (Михаил Дементьев, Руслан Вахитов, Евгения Фанаскова)

3. Marlins (Виталий Жариков, Алексей Дмитриев, Денис Ануфриев, Алексей Балыков)

На торжественной церемонии Закрытия также были озвучены специальные номинации. Первая из них – самый юный участник Чемпионата. И в этой номинации у нас сразу два дебютанта соревнования: Никита Петров и Павел Мулик. Ребятам по 14 лет – по возрасту они еще вполне могут выступать в детском классе Оптимист, но гоняются во взрослых экипажах наравне с именитыми спортсменами.

Вторая специальная номинация – сильная женщина и герой, в которой мы хотим отметить наших женщин-рулевых: Ольга Дмитриева, Наталия Кравец, Елена Щукина, Анастасия Морозова.