Арестованный тренер сборной Швеции по гандболу извинился за шутку о бомбе в аэропорте

Тренер сборной Швеции по гандболу извинился за шутку в аэропорту Копенгагена (Дания), когда он сказал, что у него в багаже находится бомба. Этот поступок привёл к тому, что правоохранительные органы были вынуждены перекрыть аэропорт и начать эвакуацию.

«Я хочу извиниться перед своей национальной командой, федерацией, персоналом аэропорта и другими людьми, которые пострадали от этого. Понимаю серьёзность ситуации и то, насколько идиотскими были мои действия. Я также готов принять возможное наказание, учиться на этой ошибке, а затем двигаться дальше по жизни. Я полностью потерял своё рациональное мышление на короткое время и пошутил о том, о чём действительно никто не должен шутить, особенно в таком месте», — приводит слова тренера Inside the Games.

Напомним, во время сдачи багажа шведа спросили, что находится внутри. Мужчина сказал, что там бомба. Выяснилось, что подозреваемый оказался тренером сборной Швеции по гандболу, который вместе с командой готовился к вылету на чемпионат мира среди девушек. В настоящее время он отстранён от должности до дальнейшего уведомления и находится под арестом.