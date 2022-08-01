Сёстры Аверины ответили на вопрос, есть ли у них парень

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины ответили на вопрос подписчика о личной жизни.
«А у вас есть парень?» — поинтересовался подписчик.
«Нет. Решили ответить на самый популярный вопрос», — ответили спортсменки.
Фото: из соцсетей сестёр авериных
Напомним, на летней Олимпиаде-2020 в Токио, которые прошли в июле-августе 2021 года, Дина и Арина Аверины не смогли завоевать золотые медали в личном многоборье. Дина выиграла серебро, уступив Линой Ашрам из Израиля, а Арина стала лишь четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России взяла серебро, уступив национальной команде Болгарии.
Алина Загитова показала, как отрабатывает парные элементы:
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