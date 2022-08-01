Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало семерых тяжелоатлетов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало семерых тяжелоатлетов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Патимат Балтаев, Саида Мирзабегова, Ирина Евдокимова, Алик Дудаев, Таукъан Геккиев и Александр Чепиков были дисквалифицированы за нарушение п. 2.2 Общероссийских антидопинговых правил начиная с 29 июля 2022 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.

Ивана Гераймовича дисквалифицировали за нарушение п. 4.3 Общероссийских антидопинговых правил начиная с 18 июля 2022 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.

Срок дисквалификации всех спортсменов составил четыре года.

Вместе с тяжелоатлетами был дисквалифицирован двукратный чемпион России по гандболу, игрок московского ЦСКА Дмитрий Киселёв.