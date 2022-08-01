Легкоатлетка Дарья Клишина впервые показала новорождённого сына. Видео
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в социальных сетях милое видео, на котором в числе прочего запечатлён её новорождённый сын.
«Жизнь мамы», — подписала Клишина ролик.
31-летняя Клишина впервые стала мамой 26 июня. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает.
На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017, Клишина имеет в своём активе бронзу чемпионата Европы — 2014.
Ранее Клишина подробно рассказала, как будет приходить в форму после рождения сына.
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