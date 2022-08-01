Пловчиха призналась, что ей было некомфортно делить раздевалку с трансгендером Лией Томас

Американская пловчиха Райли Гейнс, представляющая университет штата Кентукки, рассказала о неудобствах, с которыми столкнулась из-за участия в соревнованиях трансгендерной персоны Лии Томас. Гейнс было некомфортно переодеваться в одной раздевалке с Томас.

«Нас об этом не предупреждали заранее, я не думаю, что это правильно с любой точки зрения – переодеваться с кем-то, у кого отличные от тебя части тела. Таким образом, мы были вынуждены не только соревноваться с мужчиной, но и переодеваться с ним в раздевалке. Мы сидели там и даже не знали, с кем поговорить, кому пожаловаться, потому что всё это закулисные моменты, они очень незаметны», — приводит слова Гейнс Marca.

Томас, представляющая Пенсильванский университет, стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе американской лиги NCAA.