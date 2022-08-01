Трансгендерная пловчиха Лия Томас проиграла в борьбе за звание женщины года в NCAA

Пловчиха из Пенсильванского университета Лия Томас, сменившая пол, проиграла заявку на звание женщины года Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) — 2022. Об этом сообщает официальный сайт организации.
25 июля NCAA объявила о своём отборе на конференцию, и фехтовальщица Колумбийского университета Сильви Биндер была выбрана для выхода в следующий раунд в качестве победительницы конференции Лиги Плюща. Пенсильванский университет ранее вызвал негативную реакцию после номинации Томас на эту награду.
Томас три года выступала в мужской команде и заняла 462-е место среди мужчин-пловцов, но поднялась на первое место после того, как в прошлом сезоне ей разрешили присоединиться к женской команде. Весной этого года Лия завоевала три золота на турнире Национальной ассоциации студенческого спорта, что вызвало резонанс в обществе. Критики отмечали, что у Томас было несправедливое биологическое преимущество, полученное в результате многолетних соревнований в качестве мужчины.
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